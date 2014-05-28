Цены на нефть Brent поднялись выше отметки $110

На мировых торгах в среду, 28 мая, цены на нефть Brent поднялись выше $110 за баррель на фоне положительной статистики из США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,20, до $110,22 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,02, до $104,13.

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По мнению аналитиков, на рынке нефти много факторов, поддерживающих цены: хорошие экономические показатели и нестабильность в Ливии и в Украине. Но американский фондовый рынок растет, и если начнется фиксация прибыли в акциях, то нефть может подешеветь - цена Brent может упасть ниже $109 - до $108,50 за баррель. Если цена WTI опустится ниже $103, уровень поддержки будет на отметке $101.