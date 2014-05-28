«ДТЭК Крымэнерго» сменил юридический адрес на киевский

Об этом говорится в протоколе внеочередного общего собрания акционеров компании, которое прошло 22 мая 2014 года.

Согласно документу, собрание акционеров определило, что новым местонахождением компании будет Киев. Кроме этого, акционеры предоставили право наблюдательному совету компании в дальнейшем определять месторасположение юридического лица «Крымэнерго».

После этого, 26 мая 2014 года, наблюдательный совет принял решение о создании филиала «Крымэнерго» в Симферополе.

Как отмечается в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, филиал создан с целью расширения деятельности «Крымэнерго».

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле текущего года одно из крупнейших предприятий Украины «Крымский Титан», подконтрольное украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сменило свой юридический адрес с Армянска в оккупированном Россией Крыму на Киев.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта 2014 года провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и оккупационные власти Крыма и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии Крыма в состав России и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

ДТЭК является крупнейшим акционером ПАО «ДТЭК Крымэнерго», владеющим 57,49% акций.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

