Украина в апреле приостановила импорт нефти

Украина в апреле 2014 года не импортировала нефть, тогда как в марте текущего года объем импорта составлял 30,5 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти за 4 месяца текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 33,2% — до 253,9 тыс. тонн.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе-апреле 2014 года сократились по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 19,6% - до 983 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-апреле 2014 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 17% - до 1,2 млн тонн. В апреле переработка сократилась по сравнению с прошлогодним показателем на 27,4% - до 204,6 тыс. тонн.

Прекращение импорта нефти в апреле текущего года может быть связана с полной остановкой Одесского нефтеперерабатывающего завода, имущество которого сейчас находится под арестом в связи с судебными разбирательствами его собственника — скандально известного бизнесмена Сергея Курченко.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 26,1% - до 3,377 млн тонн.

