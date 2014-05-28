Очередной раунд переговоров с Ираном по ядерной программе пройдет в начале июня

Очередной раунд переговоров на экспертном уровне между Тегераном и «шестеркой» международных посредников по иранской ядерной программе состоится 2-5 июня в Вене, одновременно с заседанием Совета управляющих МАГАТЭ, сообщает во вторник агентство ИРНА со ссылкой на главу МИД Ирана.

«Мы продолжим вести переговоры серьезно и конкретно, без спешки, отстаивая права Ирана, обеспечивая сохранение национального достоинства, преодолевая препятствия на пути к прогрессу Ирана», - заявил Мохаммад Джавад Зариф.

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Как сообщает РИА Новости, во вторник в Стамбуле завершилась встреча Зарифа и главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон, выступающей координатором на переговорах Ирана и «шестерки» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия). Стороны выразили готовность продолжать работать над достижением всеобъемлющего соглашения. Следующий раунд переговоров на уровне политдиректоров запланирован на 16-20 июня в Вене.

Как ожидается, в первый день заседания будет представлен доклад гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано, в котором, в частности, будут отражены итоги проверок, связанных с исполнением договоренностей "шестерки" и Ирана. В распространенном на прошлой неделе докладе Амано по Ирану, обычно предшествующему заседанию Совета управляющих, МАГАТЭ заявило, что Иран выполняет взятые на себя обязательства по ограничению ядерной программы.

Как было условлено в Женеве в ноябре 2013 года, всеобъемлющее соглашение, гарантирующее отсутствие военного компонента иранской ядерной программы, должно быть выработано до 20 июля. Тогда же «шестерка» и Иран договорились о временном ограничении иранской ядерной программы в обмен на частичную приостановку санкций США и ЕС в отношении Тегерана.



