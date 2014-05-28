Австралийские компании могут инвестировать в украинский LNG-терминал

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Украине Джейн Маргарет Данн в ходе встречи с министром экономического развития и торговли Украиной Павлом Шереметой, сообщила пресс-служба министерства.

“Австралийские компании заинтересованы рассмотреть возможность привлечения инвестиций в проект «LNG Украина», - сообщила Данн, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, австралийские компании имеют необходимые технологии и опыт в реализации совместных проектов в энергетической сфере, в частности с Польшей.

В свою очередь, Шеремета заявил, что правительством запланированы мероприятия по диверсификации источников поставок газа в Украину, к ним относится и реализация проекта «LNG Украина» с целью поставки сжиженного газа в Украину.

По словам министра, прогнозная стоимость природного газа после регазификации будет значительно меньше сегодняшней цены на российский газ для Украины, что имеет важное значение для развития промышленности.

«Наш интерес заключается в том, чтобы промышленные предприятия Украины могли получать сжиженный газ по экономически обоснованным ценам. Сейчас нас интересуют долгосрочные контракты, которые сегодня выглядят гораздо более перспективно, чем спотовый рынок, который является достаточно дорогим», - подчеркнул Шеремета.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приемке сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте составляет 25%+1 акция.

26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) скандальное соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, документ был подписан бывшим главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивом с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это. После этого инцидента Госинвестрпоекту не удавалось привлечь нового инвестора.

19 ноября 2013 года было подписано соглашение между Национальным проектом «Эл Энджи Терминал» и компанией Excelerate Energy Limited Partnership (США) о существенных условиях договора фрахта, предусматривающих предоставление в аренду FSRU судна вместимостью 138 тыс. куб. м или 151 тыс. куб. м в период с первого квартала 2015 года сроком на 5 (10) лет.

2 апреля новоизбранный премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров намерен продолжать реализацию проекта по строительству LNG-терминала в Одесской области в рамках выполнения программы по диверсификации поставок газа в Украину.

Спарвка УНИАН. Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.

