Компания друга Путина выиграла тендер на строительство "Южного потока" в Болгарии

"Стройтрансгаз консорциум", в состав которого вошли контролируемое российским бизнесменом Геннадием Тимченко ЗАО "Стройтрансгаз" и болгарская Gazproekt Jug AD, объявлен победителем тендера по магистральному газопроводу "Южный поток" в Болгарии, сообщает Прайм.

В тендере участвовало 11 компаний из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Индии, Италии, России, Швейцарии и Японии.

Своим другом президент Владимир Путин назвал Тимченко через месяц после того, как США после аннексии Крыма Россией ввели в отношении бизнесмена визовые и экономические санкции. В апреле во время прямой линии Путин заявил, что ему не стыдно за своих друзей-бизнесменов из санкционного списка США. "Это мои хорошие друзья. Многие из них заработали свои капиталы еще до знакомства со мной… Тимченко занимался бизнесом с начала 90-х годов… Мне не стыдно за моих друзей», — заявил Путин.

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В сентябре 2011 года в беседе с российскими писателями и книгоиздателями Путин говорил, что знает Тимченко давно, "еще с периода работы в Петербурге". "Он работал со своими друзьями и коллегами в "Киришинефтеоргсинтезе". Когда пошел процесс приватизации, они отделили свою часть, которая занималась экспортом нефти и нефтепродуктов, и сделали частную компанию", - рассказывал Путин об истории создания нефтетредера Gunvor, акционером которого до недавнего времени был Тимечнко. "Все что связано с его бизнес-интересами - это его личное дело. Я никогда туда не лез и лезть не собираюсь", - отметил тогда президент.

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Группа СТГ Тимченко 21 ноября 2013 года консолидировала 50% акций ЗАО "Стройтрансгаз". После завершения консолидации строительных активов Тимченко на базе "Стройтрансгаз" владельцами Stroytransgaz Holding Limited (STGH) станут Volga Group Геннадия Тимченко – 63%, Газпромбанк – 20% и структуры Михаила Кенина и Максима Воробьева – 17%.

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Gasproekt Jug AD - болгарская строительная компания, которая занимается проектированием, поставками материалов и оборудования, а также выполнением строительно-монтажных работ. В состав Gasproekt Jug AD входят "Промышленное строительство - холдинг", "Техноэкспортстрой", "Главболгарстрой", "Понсстройинженеринг" и компания "ПСТ Холдинг".

Болгарский участок газопровода "Южный поток" является первым сухопутным участком по ходу газа, самым технологически сложным и капиталоемким. От побережья Черного моря до границы с Сербией пройдет основная трасса газопровода, а также 59 км отвода до узла распределения газа в Провадии, откуда будет осуществляться сброс газа в существующую болгарскую систему газопроводов потребителям Болгарии, Турции, Греции и Македонии.