Вильнюс предложил «Газпрому» избавиться от долей в литовских газовых компаниях

Госкомпании Литвы в среду предложили «Газпрому» продать доли в газовых компаниях страны, ранее договорившись о выкупе долей немецкой E.ON, сообщает Рейтер.

EPSO-G предложила выкупить акции «Газпрома» в операторе газораспределительной системы Amber Grid по 0,762 евро за акцию, сообщила фондовая биржа Вильнюса.

Lietuvos Energija предложила выкупить долю «Газпрома» в электроэнергетической компании Lietuvos Dujos по 0,653 евро за акцию.

EPSO-G и Lietuvos Energija принадлежит по 56,6% в этих компаниях, а Газпрому - по 37,1%. Остальными акциями владеют миноритарии.

Литва намерена с будущего года положить конец монополии «Газпрома» на своем газовом рынке, планируя в ближайшее время договориться о закупке сжиженного природного газа (СПГ) у норвежской Statoil.

