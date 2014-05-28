Газ из США поможет Украине противостоять шантажу России - сенатор

Правительство США блокирует снятие ограничений на экспорт сжиженного газа, несмотря на его коммерческую привлекательность, заявил сенатор Тед Круз в ходе круглого стола в Киеве.

“Что мешает экспорту больше всего – это правительственные барьеры. В правительстве США есть 22 ходатайства о снятии барьеров на экспорт сжиженного газа, но они ожидают решения правительства”, - сказал он.

“Эти проекты не реализуются не потому, что они не выгодны, а потому, что правительство блокирует их”, - добавил Круз.

По его словам, 22 ходатайства в случае их принятия правительством позволят убрать все барьеры, мешающие свободно экспортировать сжиженный газ, в том числе и в Украину, что позволит нам существенно сократить энергозависимость от России.

Сенатор отметил, что энергия на сегодняшний день является самым эффективным средством экономического шантажа, который использует Россия, пытаясь подчинить Украину своему влиянию.

Реализация проектов по экспорту американского газа позволит решить сразу три задачи. Во-первых, это поможет Украине противостоять энергетическому шантажу России, во-вторых, станет серьезной платой РФ за нарушение украинского суверенитета, и в-третьих, это создаст рабочие места и приведет к экономическому росту и в Украине, и в США, считает Круз.

Он призвал украинское правительство развивать соответствующую инфраструктуру, чтобы Украина получила более широкие возможности поставлять энергоресурсы из стран Европы и США.

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Как сообщал УНИАН, украинские власти пытаются диверсифицировать поставки природного газа, основная часть которого на сегодняшний день импортируется из России, которая в начале второго квартала 2014 года, пользуясь монопольным положением на украинском рынке, подняла цену в 1,5 раза - до 485,5 долл. за тыс. куб. м газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит нашей стране увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

2 апреля государственный секретарь США Джон Керри на Совете ЕС-США по энергетике заявил, что Соединенные Штаты Америки начнут экспортировать газ в Европу в 2015 году. По его словам, США намерены поставлять больше газа, чем его потребляет ЕС.