Путин решил, что ставить под сомнение газовый контракт с Украиной «нелепо»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ставить под сомнение газовый контракт с Украиной «нелепо».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами российского правительства.

«Трудно их (контракты) оспаривать – они подписаны украинской стороной, причем теми же самими людьми, которые до сих пор находятся у власти, и исполняются с 2009 года. Ставить под сомнение их просто нелепо», - сказал Путин.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что украинская сторона подтвердила действия этих двух контрактов – на транзит и поставку газа. «Сами контракты не оспариваются», - сказал Новак.

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

27 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже.