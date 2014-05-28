Миллер: газовый долг Украины к 7 июня превысит $5 млрд

Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с участием президента РФ Владимиром Путиным.

«Украина в течение мая месяца отбирает максимальные контрактные суточные количества (газа). Таким образом, к 7 июня обязательства Украины по платежам за поставки превысят 5,2 млрд долл.», - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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27 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже.

Министр финансов Александр Шлапак сообщил, что на сегодняшний день есть необходимая сумма для того, чтобы погасить газовые долги перед «Газпромом», но пока не понятна цена на российский газ.