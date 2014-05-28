"Газпром" 3 июня ограничит поставки газа в Украину, если не будет предоплаты - Миллер

Ограничение поставок газа в Украину будет введено с 10.00 третьего июня в случае, если не будет поступления предоплаты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер сказал на совещании с участием президента РФ Владимиром Путиным.

«Счет нашим украинским коллегам выставлен по оплате за июнь. Срок оплаты - 2 июня до конца дня включительно. В том случае, если Украина не перечислит деньги, то с 10 часов утра 3 июня, во вторник, будет введено ограничение поставок газа в Украину», - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, по информации главы Минэнерго РФ Александра Новака, Россия может отказать от предоплаты при поставках газа в Украину только после погашения накопившейся задолженности за уже поставленное топливо.

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13 мая "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки. По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.