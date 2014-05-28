Кабмин в этом году хочет сократить убытки госшахт на 2,7 млрд гривень

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует в этом году сократить убытки государственных шахт на 2,7 млрд грн, при этом на покрытие убытков в 2014 году государство планирует потратить около 13 млрд грн, говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, сокращение убытков может произойти благодаря увеличению средней цены тонны товарной продукции со второго квартала на 28,5%, что позволит до конца года получить дополнительно 525,1 млн грн прибыли, из них 312 млн грн - от реализации коксующегося угля и 213,1 млн грн - от реализации энергетического.

Также увеличены объемы угля, который направят на переработку, на 4,4 млн тонн, или на 25%. В частности, энергетического - на 12%, а коксующегося — почти вдвое.

Кроме того, сообщается, что министерство разработало меры по снижению затрат на производство готовой продукции и экономии расхода средств. До конца года запланировано снизить расходы на 2,2 млрд грн. В частности, за счет оптимизации цен расходы на приобретение материалов уменьшатся на 267,6 млн грн. Запланировано также сократить затраты на электроэнергию за счет уменьшения ее использования. На услуги промышленного характера расходы уменьшатся на 177,9 млн грн, а также за счет зарплаты с начислениями запланировано снизить расходы на 1,7 млрд грн.

Вместе с тем, Минэнергоугля запретило госшахтам реализацию сортового угля через посредников. А его продажей с мая 2014 года занимается только госпредприятие «Уголь Украины».

«Весь коксующийся уголь продавался меткомбинатам через посредников по ценам, которые были занижены на 100-150 грн. Это приводило к потерям в сумме 30-40 млн грн в месяц», - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что запрет реализации угля через посредников позволяет осуществлять реализацию продукции по прямым контрактам с тепловыми электростанциями и металлургическими заводами, что даст значительный экономический эффект.

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Раннее СМИ сообщали, что экс-президент Украины Виктор Янукович получал незаконный доход на тендерах по поставке угля для государственных энергокомпаний. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний стоимость угля увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в "карманах" окружения Януковича.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты за январь-апрель 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покрытия этих убытков из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн.

Государственные шахты за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.