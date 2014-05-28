Украина за 10 дней выплатит все долги за газ, если РФ снизит цену - Яценюк

Единая политика, проводимая в энергетической сфере Украиной, странами Европейского союза и Соединенных штатов Америки станет единственно верным ответом на российскую газовую агрессию, заявил в интервью немецкой газете Bild премьер-министр Украины Арсений Яценюк, находящий с визитом в Германии.

«Газовый вопрос является частью великого геополитического конфликта, который был спровоцирован Россией. Единая энергетическая политика Европейского Союза, США и Украины, в том числе в сфере совместного управления и модернизации газотранспортной системы, - это единственный правильный ответ на российскую газовую агрессию», - подчеркнул Яценюк.

Также, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина требовать скидки на цену газа, импортируемый в Украину из России, Яценюк отметил, что Киев рассматривает два варианта сотрудничества. «Первый - на справедливых и прозрачных рыночных условиях, в которых Россия продает свой газ как товар, а не использует его в качестве элемента политического давления. И второй вариант - 29 мая Украина подает иск на российской «Газпром», - сказал глава правительства.

При этом он еще раз напомнил, что причина обращения в суд – необоснованное повышение цены на газ российской стороной.

«Если нам удастся договориться по цене (на газ – УНИАН), мы в течение 10 дней выплатим все наши долги. Мы это уже публично заявили на весь мир», - подчеркнул Яценюк.

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Ранее, 27 мая, во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже. Яценюк также отметил, что сейчас Украина хочет услышать ответ от России, в том числе, и по вопросу возвращения Украине 2,2 млрд кубометров газа, которые Россия украла через «Черноморнефтегаз» на территории Автономной республики Крым.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине.

В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.