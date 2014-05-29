Еврокомиссия хочет провести газовую встречу с Украиной и РФ 30 мая

Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной и Россией для продолжения трехсторонней министерской встречи по газовым вопросам в пятницу, 30 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ЕК Сабине Бергер.

"У нас поддерживаются контакты с обеими сторонами с целью обеспечить продолжение трехсторонних переговоров в пятницу", - сказала Бергер в ответ на вопрос, есть ли информация от Украины по оплате газа. Встреча может пройти в Берлине.

Читайте такжеУкраина за 10 дней выплатит все долги за газ, если РФ снизит цену - Яценюк

Как сообщал УНИАН, в Берлине 26 мая состоялась трехсторонняя встреча Украина - Европейский Союз - Россия по вопросам поставок российского газа.

"Заданием берлинского раунда будет поиск компромиссных решений проблемы определения приемлемой цены на российский газ для Украины с точки зрения общепринятой рыночной практики газоснабжения в Европе, побуждение российской стороны к переговорам и к отказу от практики навязывания своим торговым партнерам политически мотивированных цен на газ", - сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Первый раунд переговоров Украина - ЕС - Россия состоялся 2 мая в Варшаве. После этого был еще один раунд на уровне технических экспертов.