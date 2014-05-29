Цены на нефть продолжили рост

На мировых торгах в четверг, 29 мая, цены на нефть Brent держатся вблизи $110 за баррель, так как рынок рассчитывает на рост спроса в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,11, до $109,92 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,23, до $102,95.

По мнению аналитиков, на фоне продолжающихся проблем в Ливии и Украине оба эталона, вероятно, подешевеют, потому что цены значительно выросли с начала мая: Brent может подешеветь до $107, а WTI - до $100 за баррель.

Читайте такжеУкраина в апреле приостановила импорт нефтиЗапасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,5 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 483.000 баррелей, по данным Американского института нефти.

Действующий премьер-министр Ливии отказался передать власть вновь избранному премьеру, поэтому в стране-участнице ОПЕК сейчас два главы правительства и парламент, расколотый на исламистские, антиисламистские и региональные группировки.

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