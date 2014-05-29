Яценюк сомневается, что Россия хочет газового компромисса

Общая задача Украины и ЕС - сохранить мир и стабильность, усилить энергетическую независимость Европы и Украины и иметь равные правила игры с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Саммите по энергетической безопасности в Берлине в среду, 28 мая, сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

Он сказал, что высоко ценит усилия ЕС и комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера относительно трехсторонних переговоров с Россией по газовому вопросу.

«Мы готовы оплатить счета и долги. Мы готовы к компромиссу и рыночному подходу. И если на этих трехсторонних переговорах мы достигнем успеха - это будет наш общий успех. Если нет - мы достигнем успеха в Стокгольмском арбитражном суде», - подчеркнул премьер.

По словам Яценюка, даже если украинская сторона оплатит счет за газ за первый квартал этого года, Россия «все равно сделает все, чтобы отключить поставки газа»: «Цель России - не решить проблему, а достичь эскалации ситуации. Мы не верим словам - мы верим действиям. И, начиная с аннексии Крыма, у меня есть некоторые сомнения, что Россия хочет компромисса».

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Украинский премьер подчеркнул, что в вопросе цены на российский газ Украина «не требует никаких скидок, а требует рыночного подхода»: «Какова причина того, что Россия удвоила цену на газ? Потому что ей не нравится правительство? Не нравится прозападный выбор украинцев? Мы платим политическую цену».

Яценюк также отметил, что «Россия украла 2,2 млрд кубических метров газа в Крыму, который является украинской собственностью». «Они украли украинские платформы, которые стоят 1 млрд долларов США, украли «Черноморнефтегаз» - десятки миллиардов долларов», - подчеркнул он.

«Мы твердо убеждены, что это наша общая задача - защитить себя. Иначе российский «Газпром» сделает то, что делал каждый раз: разделить ЕС, предложить выгодные условия одним странам, пытаться получить от них определенную поддержку и наказать другие страны», - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что Украина является членом Энергетического сообщества и ратифицировала Энергетическую хартию: «Вместе с ЕС мы готовы - и это наша общая ответственность - сформировать единую объединенную энергетическую политику и не позволить никому использовать энергетику как средство воздействия, как новый тип оружия. Мы предложили партнерам из ЕС и США совместно эксплуатировать и модернизировать украинскую ГТС, и мы готовы это сделать. Мы готовы предоставить доступ к украинской ГТС и украинским газохранилищам и для россиян, ведь это наше международное обязательство по Энергетической хартией и Соглашению об Энергетическом сообществе».

По его словам, если Европейский Союз обеспечит единую энергетическую политику - это сделает ЕС сильнее: «И это сделает сильнее Украину. Поэтому мы и ратифицировали Энергетическую хартию и вошли в Энергетическое содружество - мы хотим играть по правилам, а не с правилами».

«Если мы будем действовать совместно - мы достигнем успеха», - подчеркнул Яценюк.

Ранее, 27 мая, во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже. Яценюк также отметил, что сейчас Украина хочет услышать ответ от России, в том числе, и по вопросу возвращения Украине 2,2 млрд кубометров газа, которые Россия украла через «Черноморнефтегаз» на территории Автономной республики Крым.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине.

В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.