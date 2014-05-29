“Укринтерэнерго” стал единственным поставщиком электроэнергии в Крым

Кабинет министров Украины определил государственное предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» покупателем и дальнейшим поставщиком электроэнергии для субъектов электроэнергетики, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Об этом говорится в постановлении правительства №148.

Как отмечается, постановление вступает в силу с 1 июня и действует до момента установления конституционного порядка на территории Крыма.

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«Электрическая энергия, закупленная «Укринтерэнерго», продается электропередающим предприятиям, которые ведут деятельность на временно оккупированной территории, в соответствии с подписанными двусторонними договорами купли-продажи электрической энергии», - говорится в постановлении.

Вместе с тем, в документе отмечается, что на операции по поставке электроэнергии на временно оккупированные территории не распространяется решение правительства об установлении единых тарифов на электроэнергию для потребителей.

«Укринтерэнерго» продает электрическую энергию по договорным ценам энергораспределяющим предприятиям, которые осуществляют свою деятельность на временно оккупированной территории в соответствии с условиями двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии», - сказано в постановлении правительства.

Кроме того, НКРЭ рекомендуется не насчитывать дотации электрораспределяющим предприятиям, поставляющим электричество льготным категориям потребителей.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. В результате Крым и Севастополь были включены в состав РФ Севастополя.

31 марта Россия заявила, что с целью обеспечения надежного электроснабжения Крыма рассмотрит два варианта решения вопроса: присоединение региона к объединенной энергосистеме РФ через Керченский пролив и строительство на полуострове собственной генерации.

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