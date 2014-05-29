Кабмин выпустит облигации на 22 млрд гривень для погашения газовых долгов

Кабинет министров Украины принял решение увеличить уставный капитал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на общую сумму 22,27 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций компании при сохранении 100% бумаг в собственности государства, говорится в соответствующем постановлении правительства №151 от 29 мая.

«Увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 22,270 млрд грн посредством выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства. – говорится в документе. – Министерству энергетики – принять решение о размещении акций и обратить внимание, что покупка акций осуществляется путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа».

Как отмечается, выпущенные акции будут затем обменены на облигации внутреннего государственного займа, которые выпустит Министерство финансов Украины на ту же сумму. Предполагается, что Минфин выпустит семилетние ОВГЗ со ставкой дохода не выше 14,3%.

«Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 22,27 млрд грн со сроком обращения до 7 лет и процентной ставкой не выше 14,3% и внести их от имени государства в качестве оплаты за дополнительные акции НАК «Нафтогаз Украины» - говорится в постановлении.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска государственных облигаций на сумму 2,160 млрд долл. (порядка 22 млрд грн). для погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный в Украину российский газ. Как подчеркивал Шлапак, это старая схема, когда государство своими облигациями пополняет уставной капитал «Нафтогаза», а тот продает бумаги на открытом рынке, получает средства и этими средствами рассчитывается, в том числе по долгам.

Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявлял, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл. Однако Украина не признает этой суммы долга, поскольку она сформирована с учетом установленной в апреле текущего года цены на газ в 485 долл за тысячу кубометров. Украина считает такую цену "политической" и необоснованной и признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года. Украина готова оплатить этот долг в 10-дневный срок, но только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров, которая была установлена для нашей страны с 1 января 2014 года. Российская сторона доводов Украины не признает.

В конце апреля правительство Украины приняло решение обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью в том числе урегулировать ценовой спор с Россией и уведомило российскую сторону о начале предарбитражных переговоров. Однако сегодня, 29 мая, истек последний день для начала переговоров.

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