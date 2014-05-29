Литва добилась от "Газпрома" снижения цены газа

Литовская Lietuvos Dujos добилась от «Газпрома» снижения стоимости поставок газа, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение компании.

Читайте такжеЕврокомиссия хочет провести газовую встречу с Украиной и РФ 30 маяВ первом квартале текущего года средняя цена на российский газ для балтийских стран составляла приблизительно $425,9 за тысячу кубов. Новый тариф будет действовать с 1 июля и до конца этого года. Для разных категорий потребителей цена зависит от объемов использования газа. Новый максимальный тариф составляет €0,66 за кубометр, минимальный - €0,41.

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«Газпром» имеет в собственности 37,1% Lietuvos Dujos.

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