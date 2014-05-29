Минэнергоугля обещает за 5 лет сделать госшахты прибыльными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков.

«Мы хотим сделать все для того, чтобы сделать программу (по сокращению убытков - УНИАН) максимум за 5 лет и уйти от государственных дотаций на шахте", - сказал Зюков,

По его словам, это станет возможным благодаря обязательной продаже угля, добытого на госшахтах, через госпредприятие «Уголь Украины», тогда как в 1-м квартале этого года и ранее он реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли.

«Уголь с шахты забирала на себя частная фирма по низкой цене в 2 направления: или на энергетику, или на комбинат. Прибыль же оставалась в этих частных структурах», - отметил он.

Кроме того, Зюков сообщил, что в апреле госшахты выпустили товарной продукции на 830 млн грн, что на 7% больше, чем средний ежемесячный показатель 1-го квартала. Также, с мая цена энергетического угля повысилась с 636,1 до 850 грн/тонну, что по итогам года даст около 1 млрд грн дохода. По его словам, благодаря этим процессам, а также ряду других оптимизаций в отрасли, шахты смогут сократить убытки на 2,7 млрд грн до конца 2014 года.

При этом чиновник сообщил, что ГП «Уголь Украины» будет продавать уголь до тех пор, пока госшахты не избавятся от убытков.

"Вот тогда ГП «Уголь Украины» будет не нужен, поскольку не нужно будет внутреннее субсидирование, а каждая шахта будет самостоятельно продавать свой уголь исходя из своей себестоимости», - отметил Зюков.

Раннее СМИ сообщали, что экс-президент Украины Виктор Янукович получал незаконный доход на тендерах по поставке угля для государственных энергокомпаний. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний стоимость угля увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривен оседало в "карманах" окружения Януковича.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты за январь-апрель 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покрытия этих убытков из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн.

Государственные шахты за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.