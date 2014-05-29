Минэнерго отказывается от строительства заводов по газификации угля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков.

«Я считаю, что на сегодня нет тех технологий (по газификации угля - УНИАН), которые можно было бы здесь (в Украине - УНИАН) применить и эффективно отработать эти деньги», - сказал Зюков.

Он отметил, что Минэнергоугля сейчас находится в поиске других проектов, которые будут эффективными и смогут окупиться.

При этом чиновник привел пример неудачной модернизации шахты им. Мельникова (входит в ГП «Лисичанскуголь»), для повышения рентабельности которой было потрачено 85 млн долл. китайского кредита, привлеченного под государственные гарантии. При этом, по словам чиновника, на прибыльную добычу угля шахта так и не вышла.

«Эффективность не то чтобы ноль, а три минуса. Там мы не можем не то чтобы заработать для шахтеров, мы не можем платить ни проценты, ни тело кредита», - добавил Зюков.

Как сообщал УНИАН, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце 2012 года подписала кредитное соглашение с Государственным банком развития Китайской Народной Республики на сумму 3,656 млрд долларов для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В рамках программы предполагалось реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, который сейчас находится в розыске, в начале 2013 года говорил, что строительство завода по газификации угля начнется в июне 2013 года.

В начале 2014 года госкомпания «Газ Украины» объявила тендер на проектирование завода по газификации угля, который отменила в средине марта.

