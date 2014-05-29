Строительство конфайнмента над ЧАЭС завершат в ноябре 2017 года

Французский концерн NOVARKA планирует завершить строительство нового безопасного конфайнмента (защитного сооружения) над разрушенным в 1986 году 4 блоком Чернобыльской АЭС в ноябре 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на Чернобыльской АЭС заявил директор проекта NOVARKA Николя Кай.

«Все идет по графику. Я могу сказать, что окончательный срок — это ноябрь 2017 года», — сказал он.

Директор проекта также сообщил, что на данный момент идет процесс поднятия в проектное положение западной части арки, а восточное уже смонтировано.

Также он отметил, что после того, как компания закончит монтаж арки и произведет накрытие 4 блока станции, под аркой будет смонтирована система кранов для работы непосредственно в разрушенной части блока.

«Большой кран, который будет смонтирован под крышей новой арки, сейчас находится в процессе производства в США», - сказал Кай.

В тоже время присутствующий на пресс-конференции директор департамента ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития (данный банк является распорядителем средств на строительство арки) Винс Новак сказал, что стоимость проекта строительства НБК (нового безопасного конфайнмента) была увеличена на 500 млн евро — до 1,5 млрд евро. Доля Украины, по его словам, составляет 167,5 млн. евро. «Украина добросовестно и в срок осуществляет свои платежи», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года на площадке объекта «Укрытие» Чернобыльской атомной электростанции был выполнен второй подъем восточной части арки безопасного конфайнмента весом в 3788,6 тонн на 85 метров. 26 апреля 2014 года начался первый этап первого подъема западной части арки нового безопасного конфайнмента.

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Справка УНИАН. 7 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.