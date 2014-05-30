Нефть дорожает на фоне статданных из США и ситуации в Украине

На мировых торгах в пятницу, 30 мая, цены на нефть Brent держатся выше отметки $110 за баррель на фоне резкого сокращения запасов бензина в США и нестабильности в Украине, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,07, до $110,04 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,17, до $103,41. За май Brent, вероятно, подорожает почти на 2 процента, а американский эталон - почти на 4 процента.

Читайте такжеУкраина в апреле приостановила импорт нефтиЗапасы бензина в США снизились на 1,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации (EIA), при прогнозе повышения на 283.000 баррелей.

Инвесторы считают, что после роста котировок в последние недели рынок нефти может быть склонен к коррекции.

Эксперты полагают, что основную поддержку нефти дают геополитические проблемы и повышение спроса. По их мнению, Brent может пройти уровень поддержки $109,41 и опуститься до $108,43, а WTI может подешеветь до уровня поддержки $102,67.

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