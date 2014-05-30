Предприятиям ТКЭ не будут возмещать разницу в тарифах из госбюджета

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом заявил заместитель главы министерства Андрей Белоусов в ходе селекторного совещания с руководителями облгосадминистраций.

«Исходя из того, что для всех предприятий теплоэнергетики будет действовать экономически обоснованный тариф, начиная со второго полугодия возмещения разницы в тарифах из государственного бюджета не будет», - говорится в сообщении.

При этом Белоусов отметил, что регионы должны обеспечить расчеты за природный газ в полном объеме.

«Возьмите на контроль приведение тарифов до экономически обоснованного уровня там, где за это отвечают органы местного самоуправления», - сказал он.

Кроме того, чиновник обратился к руководству регионов с просьбой донести до граждан в областях то, что в связи с ростом тарифов, кроме обычного начисления субсидий будут введены специальные компенсации дополнительных расходов на оплату коммунальных услуг. Он напомнил, что это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 83 «Об усилении социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов на коммунальные услуги».

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением №81 от 25 марта рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), повысить тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения в среднем на 40% с июля 2014 года. Правительство также рекомендовало Нацкомуслуг в дальнейшем корректировать тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения, в зависимости от стоимости газа.