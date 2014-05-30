Украина имеет хорошие шансы выиграть суд по газу в Стокгольме - российский эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (РФ) Алексей Громов.

"У России позиция сегодня не является слишком конструктивной. Мне кажется надо четко разделить две вещи. Первое - это бесспорная оплата долга за газ Украиной по сниженной цене по соглашению Путина и Януковича на первый квартал 2014 года. Здесь сомнений не должно быть и Украина должна оплатить. В дальнейшем разумно выходить на подписание нового либо дополнения к действующему контракту, либо изменения действующего контракта, так как существенно изменились политические и ценовые условия", - сказал Громов.

Он отметил, цена в 485 долл. за тыс. куб. м с одной стороны соответствует букве контракта, с другой стороны - это порождает "волну конфликтов", так как аннексия Крыма не является признанным фактом мировым сообществом.

"Это позволяет Украине проводить очень существенную волокиту в Стокгольмском арбитраже для того, чтобы защищать свои позиции. Как только мы даем Украине такой шанс, она его будет однозначно использовать, чтобы затягивать все платежи по российскому газу, что увеличивает риски ограничения поставок в Украину и транзита в Европу", - сказал он.

Громов уверен, что РФ надо занять более конструктивную позицию, чтобы подтолкнуть Украину, чтобы она двигалась в сторону компромисса.

"Я считаю, что целесообразно дорисовать новый контракт с Украиной на перспективные поставки газа, чтобы цена была более адекватной текущим реалиям", - сказал Громов, добавив, что для начала нужно погасить долги.

Громов считает, обоснование отмены Харьковской скидки уязвимо с точки зрения международного права.

"Стокгольмский арбитраж будет занимать либо нейтральную, либо позицию, которая близка интересам Украины. Арбитраж - это длительный процесс, юристы найдут кучу зацепок, чтобы обосновывать свою позицию, также как и украинские. Это затягивание процесса, что для России и Украины невыгодно, юридический спор можно проводить десятилетиями. Это угроза транзиту российского газа в Европу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

Однако Украина не признает этой суммы долга, поскольку она сформирована с учетом установленной в апреле текущего года цены на газ в 485 долл. за тысячу кубометров. Украина считает такую цену "политической" и необоснованной и признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года. Украина готова оплатить этот долг в 10-дневный срок, но только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров, которая была установлена для нашей страны с 1 января 2014 года. Российская сторона доводов Украины не признает.

В конце апреля правительство Украины приняло решение обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью, в том числе, урегулировать ценовой спор с Россией и уведомило российскую сторону о начале предарбитражных переговоров. 29 мая истек последний день для начала переговоров.

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