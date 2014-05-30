Россия и Беларусь договорились о поставках нефти до 2024 года

Россия поставит в Беларусь в 2015 году 23 миллиона тонн нефти, в 2016-2024 годах - по 24 миллиона тонн ежегодно, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

"Корректировки конечно возможны, но в принципе, мы договорились по объемам до 2024 года", - сказал Дворкович.

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Он уточнил, что из поставок 2015 года 22 миллиона тонн нефти будет направлено по трубопроводу, в 2016-2024 годах - по 23 миллиона тонн по трубопроводу.

Дворкович напомнил, что в настоящее время также часть нефти поставляется в Беларусь по трубопроводу, а часть цистернами по железной дороге. Он отметил, что рост поставок с 2016 года может быть связан с предполагаемым увеличением перерабатывающих мощностей в Беларуси.

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РФ и Беларусь в четверг внесли изменения в межправсоглашения, согласно которым в бюджете Беларуси начиная с 2015 года будет оставаться не менее 1,5 миллиардов долларов пошлин от экспорта нефтепродуктов и Россия будет в полном объеме обеспечивать беспошлинной нефтью загрузку белорусских НПЗ.

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В 2014 году РФ поставит Беларуси 23 миллиона тонн сырья.

