В России уже подсчитали, какой будет новая цена газа для Украины

Цена на российский газ для Украины в случае выполнения ею обязательств по оплате долга может составить $380 за 1 тыс. куб. м. Такое мнение высказал ИТАР-ТАСС председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.

Читайте такжеУкраина за 10 дней выплатит все долги за газ, если РФ снизит цену - Яценюк"Очевидно, что первая отмененная скидка бесспорна, но она была за безупречную оплату. Любой суд признает, почему она исчезла. Вторая скидка касается Черноморского флота, она действительно сложная, она неоднозначна, так как она отделена от основного контракта. Если юристы начнут ее обсуждать, то пойдут длинные, огромные суды. Поэтому было сказано: если Украина оплатит бесспорные долги, то мы вместе с Европой начнем предметно обсуждать скидку. Если все соглашения будут выполнены, то, я думаю, цена будет близка к европейской и составит примерно $380", - сказал Грачев.

По его словам, Украина сможет расплатиться с "Газпромом" по долгам за газ только за счет предоставления России доли в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины с участием России, Украины и ЕС.

По мнению Грачева, в случае принятия соответствующего решения консорциум может быть создан в течение нескольких месяцев.

Читайте такжеКабмин выпустит облигации на 22 млрд гривень для погашения газовых долгов"В немецких банках лежат готовые решения по данному вопросу. "Нафтогаз" и "Газпром" эту проблему детально прорабатывали. Если политическое решение будет принято, то в течение лета этот вопрос может быть решен", - отметил он. При этом Грачев подчеркнул, что инициатива по созданию консорциума должна исходить от ЕС или украинской стороны.

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