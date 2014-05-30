Украина сегодня может подать в суд на "Газпром" - Продан

Украина может уже в пятницу подать иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, заявил глава Минэнерго Украины Юрий Продан журналистам в Берлине, передает РИА Новости.

"В ближайшее время, вполне возможно сегодня, сегодня можно по электронной почте", - сказал Продан, отвечая на соответствующий вопрос в преддверии трехсторонней министерской встречи Россия-Украина-ЕС по газовым вопросам.

Он подтвердил позицию украинских властей, что оплата задолженности Киева за поставленный российский газ возможна только после снижения цены.

По подсчетам «Газпрома», долг "Нафтогаза" на конец апреля составлял 3,5 миллиарда долларов, а по итогам мая может достичь 5,2 миллиарда.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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Как сообщал УНИАН, 27 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже.

Министр финансов Александр Шлапак сообщил, что на сегодняшний день есть необходимая сумма для того, чтобы погасить газовые долги перед «Газпромом», но пока не понятна цена на российский газ.

Напомним, первые трехсторонние переговоры по разрешению газового конфликта Украины состоялись 2 мая в Варшаве, и сторонам удалось договориться только о стабильности поставок до июня текущего года и продолжить консультации.

В этом месяце "Газпром" впервые в истории перевел Украину на предоплату в газовых поставках, заявив о возможности прекращения поставок с 2 июня, если украинская сторона не оплатит выставленный ей счет на почти 1,7 млрд долл.

Евросоюз, который покупает у России около четверти необходимого ему газа, обеспокоен возможными перебоями в поставках из-за того, что половина российского топлива поставляется в Европу через Украину.

