В ЕС считают, что российский газ для Украины должен стоить не дороже $390

Комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер считает приемлемой цену российского газа для Украины в пределах от 350 до 390 долл. за тысячу кубометров вместо действующей со второго квартала цены в 485 долл.

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на заявление комиссара на радио Deutschlandfunk.

"Это разумная цена", - сказал Эттингер.

Согласно сообщению польского агентства, комиссар также призвал Украину выполнить условия обнародованного в этот понедельник компромиссного решения, предусматривающего погашение 2,5 млрд долл. долга за газ до 7 июня.

2 млрд долл. Украина должна была заплатить "Газпрому" до конца дня 29 мая.

Министр энергетики России Александр Новак, слова которого приводит РАР, заявил сегодня, что украинские власти до конца вчерашнего дня не перечислили никаких средств за счет долга.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине пройдет уже третий раунд трехсторонних переговоров Украины, России и ЕС на уровне министров энергетики, на которых стороны попытаются разрешить спорные вопросы.

Украинские власти требуют от "Газпрома" вернуть цену российского газа на уровне 268,5 долл., которая действовала в первом квартале текущего года и угрожают подать в суд на россиян в случае, если они этого не сделают. Глава правительства Арсений Яценюк давал время для подписания договора о снижении цены на газ до 29 мая.

Россия заявляет, что готова к переговорам с Украиной о снижении цены на газ, если она оплатит хотя бы часть ее газового долга, размер которого на начало мая оценивает в около 3,5 млрд долл.

Европейский союз, который получает около половины российского газа через территорию Украины, обеспокоен возможными проблемами с поставками топлива в страны объединения из-за спора украинцев и россиян, которые в этом месяце впервые в истории перевели поставки газа в Украину на систему предоплаты и обещают отключить газ, если украинские власти до 2 июня не оплатят счет за июньский объем газа в около 1,7 млрд долл.

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