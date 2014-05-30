Украина оплатила России $800 млн и готова идти в Стокгольмский суд - Яценюк

Украина завершила все процедуры для подачи иска в Арбитражный суд Стокгольма и согласовала все «бесспорные» моменты по оплате газа с «Газпромом» на общую сумму 786 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

Вместе с тем, последний раунд переговоров по газу, по словам Яценюка, может состояться уже в понедельник, 2 июня. И если договоренность по цене на газ не будет достигнута, Украина подаст иск в Арбитражный суд.

«Сегодня мы завершили все процедуры, необходимые для подачи иска в Арбитражный суд Стокгольма. Чтобы подать иск, мы закрыли те счета, которые являются «бесспорными» в наших отношениях с «Газпромом». Это исключительно те счета, где цена определена в 268 долларов за тысячу кубометров, - сказал Яценюк. - В целом таких счетов – на 786 млн долл. Это является для нас основанием для того, чтобы подавать в суд, так как мы признаем исключительно цену в 268 долларов».

При этом Яценюк сообщил, что Европейская комиссия обратилась с просьбой провести дополнительный раунд газовых переговоров в формате Украина – Европейский Союз – Россия в понедельник.

«Еврокомиссия обратилась с просьбой провести еще одну встречу в понедельник в Брюсселе в трехстороннем формате - еще один раунд переговоров по урегулированию газового спора, – сказал премьер. - В понедельник пройдет, надеюсь, окончательный раунд переговоров, и эти переговоры или завершатся подписанием соглашения (между «Нафтогазом» и «Газпромом») или завершатся дальнейшей подачей иска (в арбитраж Стокгольма)».

Яценюк еще раз напомнил, что позиция правительства Украины осталась неизменной. «Цена в размере почти 500 долл. Украиной никогда не будет принята, и по такой цене Украина никогда не будет покупать газ», - сказал глава правительства.

Ранее управление по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине проходит очередной раунд переговоров по вопросам организации поставок газа с участием Украины, ЕС и России. Европейский Союз представляет еврокомиссар Гюнтер Эттингер, Украину – министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан и глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, Россию – глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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