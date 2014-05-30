Россия назвала условие для предоставления Киеву скидки на газ

Россия готова сделать шаг навстречу Украине, предоставив скидки на дальнейшие поставки газа, но только после того, как получит подтверждение начала погашения долга.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина- Россия-ЕС в Берлине, передает РИА "Новости".

"Мы готовы, как говорится, сделать добрый шаг, чтобы предоставить какие-то скидки, рассмотреть возможность урегулирования ситуации по задолженности", - сказал Новак.

При этом он подчеркнул, что, начиная с конца февраля, от Украины не поступило "ни единого цента, ни единого доллара за поставленный газ".

"Мы ждем с украинской стороны подтверждения начала платежей - шага в урегулировании ситуации. И этим шагом должен стать как минимум первый платеж", - подчеркнул он.

"Сегодня украинская сторона предложила оплатить неоспариваемую задолженность за февраль и за март и фактически заявила о том, что этот платеж осуществлен", - сказал министр.

Однако, по его словам, фактической оплатой может считаться только поступление этих средств на счета «Газпрома», которое ожидается в понедельник.

Ранее сегодня еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, ссылаясь на "Нафтогаз Украины", что Киев перевел "Газпрому" часть долга за газ в размере 786 млн долларов, и ЕС получил письменное подтверждение перевода этих денег.

Яценюк подтвердил, что Киев сегодня перечислил «Газпрому» 786 млн долларов в счет долга за газ, который украинская сторона признает.

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