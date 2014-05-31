Ливия значительно сократила добычу нефти

Об этом сообщили представители Национальной нефтяной корпорации Ливии (National Oil Corporation, NOC) на форуме Libya Oil and Gas, который прошел в Лондоне, передает Вести.Экономика.

29 мая выступал Мухамед Аль-Харари, директор подразделения по сотрудничеству и развитию бизнеса NOC. Он заявил, что объем добычи нефти в Ливии, составлявший 250 тыс. баррелей в сутки в апреле этого года, упал до отметки в 150 тыс. баррелей в сутки. Аль-Харири отметил, что менее чем за год Ливия потеряла в общей сложности около $18 млрд в виде упущенной прибыли от экспорта нефти.

30 мая свой доклад представил главный технолог NOC Анвар Агил. Он отметил, что крупнейшее месторождение Ливии в западной части страны – Шарара – по-прежнему не функционирует. По его оценкам, добыча сможет возобновиться не ранее чем через четыре месяца.

Читайте такжеСитуация в Ливии взвинтила цены на нефть

После гражданской войны в 2011 г., которая свергла власть Муаммара Каддафи, в Ливии начались серьезные проблемы с добычей нефти. В стране по-прежнему наблюдается вакуум центральной власти, идет борьба между различными группами боевиков.

В июле 2013 г. беспорядки охватили нефтяную отрасль экономики. Вооруженные группировки заблокировали экспорт с месторождений на востоке Ливии. При этом протестующие, которые требуют перераспределения доходов от экспорта нефти, также блокировали значительную часть добывающих мощностей в западных регионах страны.

Цифры в 150 тыс. баррелей в сутки, о которых сообщили представители NOC, составляют всего 10% от показателей в период с 2005 по 2011 гг., когда уровни нефтедобычи в стране колебались на уровне 1,5 - 1,7 млн баррелей в сутки. В целом, спустя несколько лет после войны, Ливия оказалась отброшенной на 50 с лишним лет назад. Последний раз подобные значения по добычи нефти в этой стране были показаны в начале 1960-х гг.