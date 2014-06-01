В Украине с сегодняшнего дня дорожает электроэнергия

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине с 1 июня 2014 года поднимутся в основном на 30%.

Согласно постановлению правительства №149, такую рекомендацию Кабинет министров дал Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики (НКРЭ).

Как сообщал УНИАН, в зависимости от объема потребления НКРЭ рекомендует установить с 1 июня следующие предельные размеры тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в жилых домах с газовыми и другими плитами (кроме электрических). Если объем потребления электроэнергии не превышает 150 кВт/ч в месяц, тариф составит 30,8 копейки за кВт/ч (сейчас он составляет 23,35 копейки). При объеме потребления от 150 до 800 кВт/ч – 41,9 копейки (при нынешнем уровне 30,4 копейки). При объеме потребления более 800 кВт/ч – 134,04 копейки (при нынешнем уровне тарифа в 79,8 копейки).

Для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, тариф устанавливается в следующих пропорциях. При объеме потребления до 250 кВт/ч в месяц тариф устанавливается на уровне 23,7 копейки за 1 кВт/ч (сейчас тариф составляет 17,9 копеек). При объеме потребления от 250 до 800 кВт/ч в месяц тариф составит 32,2 копейки за кВт/ч (при нынешнем уровне тарифа в 23,35 копейки). При потреблении более 800 кВт/ч тариф составит 134,04 копейки при нынешнем уровне в 79,8 копеек за кВт/ч.

Читайте такжеПредприятиям ТКЭ не будут возмещать разницу в тарифах из госбюджетаВ постановлении также отмечается, что населению, проживающему в жилых домах, оснащенных электроотопительными установками (в период с 1 октября по 30 апреля), устанавливаются следующие тарифы. При объеме потребления электроэнергии до 3600 кВт/ч в месяц тариф составит 23,7 копейки за кВт/ч (при нынешнем уровне тарифа в 17,95 копейки). При объеме потребления более 3600 кВт/ч в месяц тариф составит 95,76 копейки за кВт/ч при нынешнем уровне тарифа в 79,8 копейки за кВт/ч.

Тариф на электроэнергию для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа составит с 1 июня 30,84 копейки за кВт/ч при нынешнем показателе в 23,35 копейки. Тариф для общежитий с 1 июня также вырастет до 30,84 копейки за кВт/ч.

Тариф на электроэнергию для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных, гаражно-строительных кооперативов, жилищно-строительных и садовых товариществ, учреждений исполнения наказаний с 1 июня составит 41,94 копейки.