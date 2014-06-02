ЕС будет блокировать «Южный поток» до изменения позиции России относительно Украины

Проект газопровода «Южный поток» не продвинется, пока Россия не изменит свой курс в отношении политического кризиса в Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер германскому еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишут "Ведомости".

«Мы возобновим переговоры, когда российский партнер снова будет соблюдать нормы международного права и будет готов к конструктивному сотрудничеству на основе нашего энергетического законодательства», — отметил Эттингер.

По его словам, «в обстановке почти гражданской войны на востоке Украины и при том, что Москва не признает правительство Киева, мы наверняка не придем ни к чему в наших переговорах».

Читайте такжеВ ЕС считают, что российский газ для Украины должен стоить не дороже $390Ранее Эттингер предупреждал Москву об ужесточении позиции Евросоюза относительно планов «Газпрома» построить на юго-востоке Европы «Южный поток». Эттингер заявлял, что не склонен отказываться от мер «третьего энергопакета», особенно в свете событий в Крыму и восточной Украине, а также заявил, что решения по части «Газпрома» омрачены политикой.