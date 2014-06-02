ЕС будет блокировать «Южный поток» до изменения позиции России относительно Украины
ЕС возобновит переговоры, когда Россия начнет соблюдать нормы международного права.
Проект газопровода «Южный поток» не продвинется, пока Россия не изменит свой курс в отношении политического кризиса в Украине, заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер германскому еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пишут "Ведомости".
«Мы возобновим переговоры, когда российский партнер снова будет соблюдать нормы международного права и будет готов к конструктивному сотрудничеству на основе нашего энергетического законодательства», — отметил Эттингер.
По его словам, «в обстановке почти гражданской войны на востоке Украины и при том, что Москва не признает правительство Киева, мы наверняка не придем ни к чему в наших переговорах».
Читайте такжеВ ЕС считают, что российский газ для Украины должен стоить не дороже $390Ранее Эттингер предупреждал Москву об ужесточении позиции Евросоюза относительно планов «Газпрома» построить на юго-востоке Европы «Южный поток». Эттингер заявлял, что не склонен отказываться от мер «третьего энергопакета», особенно в свете событий в Крыму и восточной Украине, а также заявил, что решения по части «Газпрома» омрачены политикой.