Статданные из Китая взвинтили цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 2 июня, цены на нефть растут на фоне производственных показателей из Китая, позволяющих надеяться на повышение спроса, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,42, до $109,83 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,57, до $103,28 за баррель. На прошлой неделе Brent подешевел на 1 процент, а WTI - на 1,6 процента.

Читайте такжеУкраина в апреле приостановила импорт нефтиОфициальный индекс PMI производственного сектора Китая в мае поднялся до 50,8 пункта с 50,4 пункта в апреле, а темп роста производственной активности был максимальным за пять месяцев.

Аналитики полагают, что статданные свидетельствуют - китайская экономика стабилизируется. Нефть не будет дешеветь, так как летом спрос на нее растет.

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По мнению экспертов, Brent пройдет уровень поддержки $109,41 за баррель и может снизиться до $108,43, а американский эталон может подешеветь до уровня поддержки $102,30.