Москва подтвердила получение от Украины $786,4 млн долга за газ

Минэнерго России подтвердило перевод от украинской стороны $786,4 млн в счет погашения долга за газ за февраль и март текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Минэнерго РФ подтверждает поступление от НАК «Нафтогаз Украины» 786,366 млн долл. Два платежа, назначение - за февраль и март», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая украинские власти заявили о перечислении российскому "Газпрому" 786 млн долл. в счет долга, который они считают "бесспорным" за газ, поставленный по цене 268,5 долл. за тысячу кубометров.

Украина хочет сохранения этой цены, в то время как "Газпром" требует от украинцев погасить газовый долг, который он оценивает на начало мая текущего года в 3,5 млрд долл.