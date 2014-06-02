Запасы газа в украинских хранилищах за неделю увеличились на 8%

Об этом свидетельствуют данные системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах за предыдущую неделю (с 19 по 25 мая) увеличились на 8,5% - до 10,881 млрд кубометров с 10,03 млрд кубометров.

«Нафтогаз Украины» по итогам мая 2014 года планировал импортировать около 3,4 млрд кубометров природного газа из Российской Федерации.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища к началу зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное сообщение НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд дол., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн. кубометров в сутки.

30 мая украинские власти заявили о перечислении российскому "Газпрому" 786 млн долл. в счет долга, который они считают "бесспорным", за газ, поставленный по цене 268,5 долл. за тысячу кубометров. Украина хочет сохранения этой цены, в то время как "Газпром" требует от украинцев погасить газовый долг, который он оценивает на начало мая текущего года в 3,5 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этого долга.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, которые осуществлялись до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневной срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 дол. за тыс. кубометров.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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