«Газпром» отложил введение режима предоплаты для Украины

10:11, 02 июня 2014
Энергетика
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Ввод режима предоплаты за газ перенесли на 9 июня.

рр / Фото УНИАН

Российский газовый монополист «Газпром» переносит ввод режима предоплаты за газ для Украины на 9 июня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава компании Алексей Миллер сказал журналистам в Москве. 

«Украина заплатила первый транш за поставки газа. Сегодня на счет «Газпрома» поступило 786 млн долл. Мы приветствуем начало погашения долга Украиной и переносим режим предоплаты на 9 июня. Введение режима предоплаты будет зависеть от погашения в полном объеме долга за поставленный до 1 апреля газ в объеме 2,237 млрд долл., часть которого сегодня была оплачена, и от прогресса в платежах за поставки апреля и мая. Оплата за май должна быть произведена до 9 июня», - сказал Миллер. 

Ранее Миллер заявлял, что ограничение поставок газа в Украину будет введено с 10.00 3 июня в случае, если не будет поступления предоплаты.

Как сообщал УНИАН, 30 мая управление по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала. 

Вместе с тем, 30 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если договоренность по цене на газ не будет достигнута во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу Украина-Россия-ЕС, который может состояться уже в понедельник, 2 июня, Украина подаст иск в Арбитражный суд.

Яценюк еще раз напомнил, что позиция правительства Украины осталась неизменной. «Цена в размере почти 500 долл. Украиной никогда не будет принята, и по такой цене Украина никогда не будет покупать газ», - сказал глава правительства.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн. уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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