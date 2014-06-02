«Нафтогаз» направил «Газпрому» предложения по изменению контракта

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 1 июня направила российскому газовому монополисту компании «Газпром» проект дополнительного соглашения к действующему газовому контракту, который позволит урегулировать все спорные вопросы в части цены, объемов и условий поставок газа, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что изменения к контракту купли-продажи природного газа на период с 2009 по 2019 годы между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» позволит урегулировать все спорные вопросы в части импорта российского газа.

При этом в сообщении не указываются детали предлагаемых изменений к газовому контракту.

В то же время сообщается, что 2 июня состоится четвертый раунд трехсторонних переговоров в составе Украина-Россия-ЕС по вопросам поставок российского газа в Украину.

«НАК «Нафтогаз Украины» настроена на продолжение переговоров с «Газпромом» в конструктивном русле», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

30 мая Украина перечислила российскому "Газпрому" 786 млн долл. в счет долга, который они считают "бесспорным", за газ, поставленный по цене 268,5 долл. за тысячу кубометров.

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