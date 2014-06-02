«Газпром» готов снижать цену газа для Украины

Российский газовый гигант «Газпром» рассмотрит возможность снижения цены на газ для Украины в случае погашения долга не только за счет экспортной пошлины, но и путем коммерческих переговоров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил в понедельник журналистам в Москве.

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«В случае погашения украинского газового долга, российская сторона будет готова рассмотреть схему решения ценового вопроса не только через снижение экспортной таможенной пошлины, но и путем прямых коммерческих переговоров на корпоративной основе», — сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Миллер заявил, что «окно для переговоров» по цене на газ для Украины откроется только после погашения накопившегося долга, возможно снижение цены за счет отмены экспортной пошлины, как это было в соответствии с Харьковским соглашением.