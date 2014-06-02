Украина в мае удвоила импорт газа через Польшу

НАК "Нафтогаз Украины" в мае текущего года увеличила импорт газа через Польшу по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading в два раза – до около 117 млн кубометров газа после 60 млн кубометров в апреле.

Об этом свидетельствуют данные оператора польской газотранспортной системы Gaz System, которыми располагает УНИАН.

В прошлом месяце поставки осуществлялись каждый день в среднем на уровне около 3,8 млн кубометров, что практически отвечает максимально возможным объемам, которые можно поставлять через Польщу в Украину по нынешней инфраструктуре в 4 млн кубометров с сутки.

С середины апреля Украина возобновила импорт газа из Евросоюза, прекращенный в конце прошлого года после того, как страна получила более 30% скидку на российский газ, которая была отменена российским "Газпромом" со второго квартала текущего года. Россия также начала брать таможенную пошлину с газовых поставок в Украину, что подняло его цену до рекордных около 485 долл. за тысячу кубометров, что почти вдвое дороже, чем в первом квартале года.

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Сегодня состоятся украинско-российские переговоры по вопросу стоимости газа для Украины при участии представителей Европейского Союза, который обеспокоен возможными сбоями в газовых поставках из-за газового конфликта Украины и России.