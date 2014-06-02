В РФ говорят о готовности к переговорам с Украиной по всем газовым вопросам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнерго Российской Федерации.

«Соответствующие консультации между Россией, Европейской комиссией и Украиной будут продолжены в ближайшее время», - говорится в сообщении.

«После оплаты украинской стороной первого транша в размере 768 млн долл., поступивших сегодня на счет ОАО «Газпром», принято решение о переносе начала режима предоплаты на 9 июня. До наступления этого срока Украина должна будет оплатить оставшуюся из 2,237 млрд долл. (1,451 млрд - УНИАН) часть задолженности, а также согласовать график долговых платежей за поставленный газ за период после 1 апреля 2014 года», - заявляет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 30 мая управление по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

Вместе с тем, 30 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если договоренность по цене на газ не будет достигнута во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу Украина-Россия-ЕС, который может состояться уже в понедельник, 2 июня, Украина подаст иск в Арбитражный суд.

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Яценюк еще раз напомнил, что позиция правительства Украины осталась неизменной. «Цена в размере почти 500 долл. Украиной никогда не будет принята, и по такой цене Украина никогда не будет покупать газ», - сказал глава правительства.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн. уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.