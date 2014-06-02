Глава Госинвестпроекта рассказал о перспективах строительства LNG-терминала

Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Сергей Евтушенко надеется в ближайшее время найти источники финансирования для строительства LNG-терминала в Одесской области. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Я считаю, что будет большой интерес со стороны частных инвесторов, поскольку проект экономически очень выгодный. Шансы привлечь частных инвесторов составляют 99%», - сказал Евтушенко.

По его словам, если появится финансирование, то уже через 12 месяцев Украина сможет начать поставки сжиженного газа.

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Он сообщил, что стоимость голубого топлива с учетом транспортировки составит около 380 долл. за 1 тыс. куб. м, если это будет газ из Европы, и 220-230 долл. за 1 тыс. куб. м, если поставщиком будут США, а объемы поставки составят 5 млрд куб. м газа в год, притом что стоимость переоборудования причала для приема сжиженного газа составляет всего 35-36 млн евро.

При этом Евтушенко привел пример Литвы, которая, только подписав договор о реализации проекта по поставкам сжиженного газа, смогла добиться от “Газпрома” 20-процентной скидки на газ.

“Сам факт подписания договора показал, что Литва смогла избавиться от монополии поставок со стороны «Газпрома», что сразу привело к снижению цены на 20%. Я не сомневаюсь, что они и в дальнейшем смогут снижать цену”, - подчеркнул он.

Также Евтушенко сообщил, что после реализации первой фазы Украина сможет перейти к строительству наземного терминала мощностью 10 млрд кубометров газа в год. Срок строительства второй очереди составит 52-60 месяцев. Всего в течение следующих шести лет Украина сможет довести объемы мощностей по приемке сжиженного газа до 15 млрд куб. м в год.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года было создано государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 года утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приемке сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, скандальный документ был подписан бывшим главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивом с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это и, по информации СМИ, оказался лыжным инструктором.

После этого инцидента Госинвестпроекту так и не удалось привлечь нового инвестора.

19 ноября 2013 года было подписано соглашение между Национальным проектом «Эл Энджи Терминал» и компанией Excelerate Energy Limited Partnership (США) о существенных условиях договора фрахта, предусматривающих предоставление в аренду специальных судов вместимостью 138 тыс. куб. м или 151 тыс. куб. м в период с первого квартала 2015 года сроком на 5 (10) лет.

17 марта 2014 года новый Кабинет министров назначил Сергея Евтушенко новым руководителем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

2 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров намерен продолжить реализацию проекта по строительству LNG-терминала в Одесской области в рамках выполнения программы по диверсификации поставок газа в Украину.

Справка УНИАН. Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.