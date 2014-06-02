Украина обратится в МАГАТЭ по поводу захвата Россией ядерного объекта в Симферополе

Украина намерена обратиться в МАГАТЭ, поскольку ядерный объект в Симферополе в связи с аннексией Крыма Россией не контролируется украинской властью.

Об этом министр юстиции Павел Петренко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Речь идет о том, что на территории оккупированного Крыма есть атомный реактор в Симферополе, и мы согласно международным нормам и регламентам, как страна, несем ответственность за безопасность этого объекта и материалов, которые имеют ядерный статус. Потому мы готовим соответствующие жалобы в МАГАТЭ в адрес страны, которая несанкционированно захватила этот объект со специальным статусом”, - сказал Петренко.

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Как сообщалось, на территории Крыма, в Севастополе, расположен национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП). Университет готовит специалистов для атомной энергетики и промышленности, систем энергоснабжения, специалистов по охране окружающей среды, энергосберегающих и компьютерных технологий.

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В состав научно-исследовательской базы СНУЯЭиП, среди прочего, входит опытный реактор ИР-100.

Этот действующий ядерный объект закреплен за Украиной и охранялся спецподразделением внутренних войск.

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