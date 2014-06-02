В Еврокомиссии хотят долгосрочного решения по газу между Киевом и Москвой

В Европейской комиссии не исключают, что переговоры в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС по газовым вопросам не завершатся сегодня и будут продолжены завтра.

Об этом сообщили собственному корреспонденту УНИАН в понедельник в Европейской комиссии.

"Сейчас нельзя исключать ничего. Когда могут быть завершены эти переговоры, сказать трудно", - отметили в Европейской комиссии.

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При этом в ЕК подчеркнули, что главная цель этих переговоров - не просто найти решение спорных вопросов, но найти долгосрочное решение.

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Как сообщалось, очередной раунд переговоров с участием европейского комиссара по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака начались во второй половине понедельника в Брюсселе. Предварительно ожидалось, что переговоры будут завершены к 18.00.

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