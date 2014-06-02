Украина и РФ договорились, что не будут решать газовый вопрос в Стокгольмском суде - Миллер

Россия и Украина договорились, что ни одна из сторон не пойдет в Стокгольмский суд, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью российскому телеканалу, сообщают РИА Новости.

Также Миллер сообщил, что дата следующей трехсторонней встречи по газу Россия-Украина-ЕС не определена, она может состояться до 9 июня.

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина решила все «бесспорные» моменты с «Газпромом» на 786 млн долл., но готова подать иск в Стокгольмский арбитраж в понедельник 2 июня.

