Украина и РФ договорились, что не будут решать газовый вопрос в Стокгольмском суде - Миллер
20:52, 02 июня 2014Энергетика
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Украина и РФ договорились, что не пойдут в Стокгольмский суд, утверждает глава "Газпрома".
РФ и Украина договорились, что не пойдут в Стокгольмский суд - Миллер / Фото УНИАН
Россия и Украина договорились, что ни одна из сторон не пойдет в Стокгольмский суд, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью российскому телеканалу, сообщают РИА Новости.
Также Миллер сообщил, что дата следующей трехсторонней встречи по газу Россия-Украина-ЕС не определена, она может состояться до 9 июня.
Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина решила все «бесспорные» моменты с «Газпромом» на 786 млн долл., но готова подать иск в Стокгольмский арбитраж в понедельник 2 июня.
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