Миллер: договоренности по вопросу поставок газа в Украину могут быть достигнуты до 9 июня
21:19, 02 июня 2014Энергетика
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Глава "Газпрома" заявил, что Договоренности по вопросу поставок газа в Украину могут быть достигнуты до 9 июня.
Договоренности по вопросу поставок газа в Украину могут быть достигнуты до 9 июня/ Фото УНИАН
"Если до 9 числа не удастся договориться, то тогда будет введен режим предоплаты. Или будут достигнуты какие-то договоренности, которые позволят это решение немножко сдвинуть. Все будет зависеть от того, как будут идти переговоры", — сказал глава "Газпрома" Миллер в интервью российскому телеканалу, сообщают РИА Новости.
Миллер также сообщил, что Украина и РФ договорились, что не будут решать газовый вопрос в Стокгольмском суде.
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