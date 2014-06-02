Цена на российский газ для Украины составит более 268 долл - еврокомиссар Эттингер

Об этом Эттингер заявил в понедельник в Брюсселе по завершении переговоров между Украиной, Россией и Европейской комиссией по спорным газовым вопросам, сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

”Мы обсуждали цену на будущее. Предложения должны быть обсуждены правительствами и специалистами. Мои ожидания были такими, что это будет пакет в июне 2015, чтобы у нас были среднесрочные гарантии безопасности поставок газа. Цена будет выше, чем 268, и ниже, чем 485”, - сказал он.

Читайте такжеУкраина и РФ договорились, что не будут решать газовый вопрос в Стокгольмском суде - Миллер

Кроме того, комиссар сообщил и о том, что поставки газа не будет связаны с предоплатой.