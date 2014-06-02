Цена на российский газ для Украины составит более 268 долл - еврокомиссар Эттингер
23:12, 02 июня 2014Энергетика
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Европейский комиссар Гюнтер Эттингер говорит, что цена на российский газ для Украины будет выше, чем 268, но ниже, чем 485 долл за тыс куб м.
Цена на российский газ будет не меньше 268 долларов / Фото УНИАН
Об этом Эттингер заявил в понедельник в Брюсселе по завершении переговоров между Украиной, Россией и Европейской комиссией по спорным газовым вопросам, сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.
”Мы обсуждали цену на будущее. Предложения должны быть обсуждены правительствами и специалистами. Мои ожидания были такими, что это будет пакет в июне 2015, чтобы у нас были среднесрочные гарантии безопасности поставок газа. Цена будет выше, чем 268, и ниже, чем 485”, - сказал он.
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Кроме того, комиссар сообщил и о том, что поставки газа не будет связаны с предоплатой.
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