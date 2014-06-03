Россия требует от Украины погасить $1,5 млрд долга за газ до 9 июня

Украина должна за неделю погасить долг за ноябрь-декабрь в 1,451 миллиарда долларов и начать платежи за апрель-май, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, пишет "Прайм".

"Сегодня позиция российской стороны осталась прежней. Мы придерживаемся позиции, которая была неделю назад обсуждена и подтверждена Еврокомиссией, о необходимости оплаты в течение оставшейся недели задолженности за ноябрь и декабрь в размере 1,451 миллиарда долларов. И начать платежи за апрель и май", - сказал Новак в эфире "Первого канала" по итогам очередного раунда трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали консультации по цене на газ и графику погашения оставшегося долга.

«Мы услышали, в том числе готовность Украины оплатить поставки за ноябрь и декабрь. И срок, который мы обсуждали, был обусловлен договоренностями, которые были достигнуты неделей назад – 26 мая в Берлине. Это речь идет о погашении задолженности, в том числе частично, в размере 500 миллионов долларов за апрель-май. Мы говорили сегодня, что срок оплаты ограничен сроком введения механизма предоплаты – 9 июня», - сообщил Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в понедельник Россия получила от Украины первый платеж в счет погашения долга за газ в размере 786 миллионов долларов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что "Нафтогаз" подтвердил свою платежеспособность по долгам.