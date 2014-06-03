На мировых торгах во вторник, 3 июня, цены на нефть Brent держатся вблизи трехнедельного минимума - около $109 за баррель - на фоне хороших экономических показателей США и Китая - крупнейших потребителей нефти, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent с поставкой в июле уже подорожали на $0,10, до $108,93 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,08, до $102,55 за баррель.

Читайте такжеДостройка нефтепровода "Одесса-Броды" усложняется - польский премьерТемп роста сектора услуг Китая в мае был максимальным за шесть месяцев, согласно официальной статистике, а по данным частного исследования, число экспортных заказов выросло, но производственная активность сократилась.

По мнению аналитиков, результаты обоих исследований совпали с ожиданиями, поэтому цены на нефть пока сильно не реагируют. Азиатские рынки все еще под давлением производственных показателей США - рост активности в промышленности США ускорился в мае, согласно окончательным данным Markit.

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